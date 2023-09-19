Турция поддерживает геноцидальную политику Азербайджана в Нагорном Карабахе. 19 сентября министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в телефонном разговоре с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым выразил свою поддержку начатым Азербайджаном военным действиям, направленным на очевидную этническую чистку Нагорного Карабаха.

Гюлер выразил свою солидарность следующей формулировкой: «Турция сегодня, как и всегда, рядом с Азербайджаном».

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «Интерфакс».

Вооруженные силы Азербайджана 19 сентября в 13:00 совершили нападение на Нагорный Карабах. Как сообщили в Армии обороны НК, ВС Азербайджана пытаются проникнуть вглубь обороны Армии обороны Нагорного Карабаха. Один из двух погибших в Нагорном Карабахе - ребенок. Есть 11 раненых.