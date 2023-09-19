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Шойгу 19 сентября выедет в Тегеран

Шойгу 19 сентября выедет в Тегеран

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 сентября посетит Тегеран. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение ТАСС.

Сообщается, что по данным иранских СМИ, глава Минобороны России встретится в Иране с рядом представителей командования Вооруженных сил Исламской Республики, в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштиани.

Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в сфере обороны.


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