За круглым столом: «АйФест» встречает фестиваль «Авиньон»

В рамках XXI Международного фестиваля исполнительского искусства «АйФест» состоится эксклюзивное мероприятие, которое объединит представителей двух известных театральных фестивалей: «АйФест» и фестиваль «Авиньон».

Как сообщает «Арменпресс», состоится круглый стол, где участники смогут обсудить тенденции развития театральной сферы, новые направления и проблемы, с которыми сталкиваются современные театры.

«АйФест» уже зарекомендовал себя как крупное мероприятие, способствующее развитию театрального искусства и культурного обмена. В этом году фестиваль привлек больше внимания, поскольку он становится площадкой для встреч и диалога и с представителями фестиваля «Авиньон».

Фестиваль «Авиньон», проходящий во французском Авиньоне, является одним из самых престижных и влиятельных событий в театральном мире. Здесь собираются лучшие театральные коллективы и режиссеры из разных стран, представляющие современные пьесы и осваивающие новые формы театрального искусства.

XXI Международный фестиваль исполнительского искусства «АйФест» пройдет в этом году со 2 по 8 октября.

Это международный фестиваль исполнительского искусства, ежегодно проводимый в Армении. Впервые он был проведен в 2003 году. Армянский зритель в рамках «АйФест» получает возможность познакомиться с образцами мирового исполнительского искусства.

В 2019-2021 годах ЕАФ (Европейская ассоциация фестивалей) из 715 европейских фестивалей выбрала «АйФест» и включила его в список 24 лучших. Председатель фестиваля – Артур Гукасян.