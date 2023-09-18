Армянские джазмены выступили на праздничном концерте, посвященном 876-летию Москвы

На праздничном концерте, организованном по случаю 876-летия Москвы, прозвучали известные произведения армянских и российских музыкантов в джазовом исполнении. Джазовый вечер был инициирован Московским культурным центром «Дом Москвы» в Ереване при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Дома Москвы, на вечере выступили народный артист РА Левон Малхасян (Малхас), Гарик Сарибекян - клавишные, Никогайос Варданян - контрабас, Арам Варданян - гитара, Серж Нагапетян и Александр Арамян - ударные.

Особое место в концертной программе заняли импровизации на музыку Арама Хачатуряна, 120-летие которого в этом году отмечалось в Армении и России.

«Жизнь и творчество Арама Хачатуряна - яркое воплощение взаимного культурного обогащения Армении и России. 57 лет он жил и творил в Москве, где учился, позже преподавал, выступал на многих концертах и ​​написал свои лучшие произведения, ставшие шедеврами мировой музыки. Мы неслучайно решили посвятить сегодняшний концерт сразу двум важным датам: 876-летию Москвы и 120-летию Арама Хачатуряна», - сказал генеральный директор ереванского центра «Дом Москвы» Ваграм Карапетян.

«Арам Хачатрян очень интересовался и джазом и в конце 1930-х годов посещал репетиции знаменитого джаз-бэнда под руководством Артемия Айвазяна. У меня даже есть фотография, подтверждающая это. Более того, Хачатрян часто использовал в своих произведениях джазовые элементы. Для меня большая честь участвовать в этом прекрасном концерте, где празднование юбилея композитора было совмещено с юбилеем Москвы, где Арам Хачатрян жил и работал долгие годы. Я рад сотрудничеству с Домом Москвы в Ереване, директор которого не только хороший руководитель, но и творческий человек», - отметил Левон Малхасян (Малхас).

На вечере также состоялась церемония вручения ежегодной премии ереванского центра «Дом Москвы» популяризации русского языка и литературы. С 2022 года она вручается студентам армянских вузов, вносящим вклад в проекты, способствующие развитию армяно-российского культурного и образовательного диалога. В этом году ее получила студентка Иджеванского филиала ЕГУ Рузанна Мхитарян.

Мероприятия, посвященные 876-летию Москвы, прошли с 31 августа по 17 сентября при содействии правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, посольства Российской Федерации в Армении и мэрии Еревана.