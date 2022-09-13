Призыв Арама I в связи с агрессией Азербайджана против Армении

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I направил послание в связи с развязанной Азербайджаном 13 сентября агрессией против Армении, подчеркнув: «Да, рядом с армянской армией, всеармянское и народное сопротивление расистскому, кровожадному и агрессивному Азербайджану. Фактически другого пути нет».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Католикосата Великого Дома Киликийского, католикос Арам I также отметил: «Когда 4-дневными и 44-дневными войнами, а затем непрерывными нападениями, Азербайджан пытается лишить наш народ права жить суверенно и мирно.

Когда игнорируя международное право, как во время войны, так и во время перемирия, он пытается прибегнуть к бесчеловечным и бесчестным мерам.

Когда, не считаясь с политическими переговорами, пытается навязать свое силой оружия.

Когда своим безответственным подходом, агрессивным стилем и грубыми средствами пытается навязать свои взгляды даже международному сообществу...

Нет, нельзя мириться с продолжающимся преступлением геноцида современности, гордясь невинными жертвами и военнопленными.

Нет, мы не можем мириться с амбициями Азербайджана, угрожающего применением грубой силы территориальной целостности и безопасности Армении.

Нет, нельзя безответственно относиться к государству, которое нецивилизованными средствами оскорбляет достоинство нашего народа.

Сейчас, перед лицом этой фатальной ситуации, угрожающей территориальной целостности и суверенитету Республики Армения,

Необходимо постучать в двери всех дружественных и недружественных стран, ближних и дальних лидеров, региональных и международных организаций.

Необходимо правовыми средствами снять пелену безнаказанности с Азербайджана.

Вместе с армянской армией необходимо бить в колокол всеармянского и народного сопротивления. Это право нашего народа. Коллективное сопротивление нации, призванное сохранить свое существование, независимость и безопасность, является неотъемлемой частью прав человека.

Азербайджан должен знать, что рядом с Арменией и Арцахом перед ним стоит и Диаспора, весь наш народ, со всем его потенциалом, поэтому он не может подавить коллективную волю нашего народа.

Азербайджан должен знать, что, согласно старой поговорке нашего народа, «кто не понимает словами, понимает только палкой».

Фактически в нынешнем цивилизованном мире Азербайджан не хочет понимать язык речи. Поэтому с ним необходимо говорить на языке розги, прибегая к народному сопротивлению всеми средствами, со всех регионов и на всех уровнях.

Необходимо обратиться к всеармянскому сопротивлению путем укрепления нашего внутреннего единства, скорейшей и совместной встречи лидеров Армении-Арцаха-Диаспоры и консолидации человеческих сил и потенциала всего нашего народа».