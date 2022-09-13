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Сенатор Питерс призывает к немедленному прекращению помощи Азербайджану со стороны США 

Сенатор Питерс призывает к немедленному прекращению помощи Азербайджану со стороны США 

Сенатор США Гэри Питерс осудил неспровоцированное нападение Азербайджана на Армению, призвав привлечь Азербайджан к ответственности и немедленно прекратить поддержку этой страны со стороны США. Как сообщает Арменпресс, сенатор Петерс написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Я крайне обеспокоен сообщениями о неспровоцированном нападении Азербайджана на Армению. Мы должны привлечь Азербайджан к ответственности за нарушение суверенитета Армении и за эти неприемлемые нападения. Оно должно включать в себя немедленное прекращение поддержки Азербайджана со стороны США», - сказал американский сенатор.


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