Сенатор Питерс призывает к немедленному прекращению помощи Азербайджану со стороны США 

Сенатор США Гэри Питерс осудил неспровоцированное нападение Азербайджана на Армению, призвав привлечь Азербайджан к ответственности и немедленно прекратить поддержку этой страны со стороны США. Как сообщает Арменпресс, сенатор Петерс написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Я крайне обеспокоен сообщениями о неспровоцированном нападении Азербайджана на Армению. Мы должны привлечь Азербайджан к ответственности за нарушение суверенитета Армении и за эти неприемлемые нападения. Оно должно включать в себя немедленное прекращение поддержки Азербайджана со стороны США», - сказал американский сенатор.