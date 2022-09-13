В Джермуке сформированы отряды самообороны

Сразу после нападения противника в полночь 13 сентября в Джермуке были сформированы отряды самообороны, которые выразили готовность присоединиться к стоящим на позициях нашим бойцам. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава общины Джермук Ваагн Арсенян.

«Мы ни на минуту не уезжали из Джермука, и в случае необходимости мы все готовы сражаться за нашу Родину, нашу землю и воду.

Призываю не подниматься на позиции по собственной инициативе, а следовать указаниям мэрии и Минобороны», — написал Арсенян.