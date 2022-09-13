Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-09-22

ЕРЕВАН, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 сентября, курс доллара США вырос на 0.24 драмa и составил 405.71 драм. Курс евро вырос на 1.82 драмa и составил 412.93 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.77 драм. Курс британского фунта вырос на 2.31 драмa и составил 475.90 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 182.79 драмa и составила 22518.95 драм. Цена серебра выросла на 6.02 драмa и составила 250.64 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.