Азиатские индексы выросли - 13-09-22

ТОКИО, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.25% и составил 28614.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.32% и составил 1986.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3263.80 пункта, а HANG SENG снизился на 0.18% и составил 19326.86 пункта.