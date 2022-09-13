Азиатские индексы выросли - 13-09-22
ТОКИО, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.25% и составил 28614.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.32% и составил 1986.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3263.80 пункта, а HANG SENG снизился на 0.18% и составил 19326.86 пункта.
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