МККК призывает соблюдать нормы гуманитарного права

Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен всплеском с 13 сентября 2022 года военной активности вдоль армяно-азербайджанской границы и ее гуманитарными последствиями. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МККК, в заявлении организации говорится, что эта активность затрагивает жизнь и безопасность людей, проживающих в приграничных районах, и блокирует их доступ к основной инфраструктуре.

«При проведении военных операций всегда должны приниматься все меры предосторожности для обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права. Это обязанность сторон, подписавших Женевские конвенции, — отметил директор Управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп. — Мы подтверждаем нашу приверженность оказанию помощи тем, кто пострадал от этой эскалации боевых действий. Мы также готовы действовать в качестве нейтрального посредника, например, посещая захваченных в плен лиц, если таковые имеются, способствуя их возвращению по соглашению и просьбе сторон, и поддерживая в поиске и возвращении тел погибших в бою».

МККК напоминает заинтересованным сторонам, что они должны проводить различие между гражданскими лицами и лицами, участвующими в боевых действиях. Они также должны сделать все возможное, чтобы щадить гражданские объекты, в частности медицинские учреждения и персонал. МККК также оценивает гуманитарную ситуацию на местах, чтобы быстро реагировать на неотложные нужды людей, пострадавших в результате военных операций.