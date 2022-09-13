Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Алиева прекратить военные действия
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить военные действия, развязанные против Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.
Он сообщил, что госсекретарь Блинкен ночью беседовал с президентом Азербайджана Алиевым, выразив глубокую озабоченность в связи с военными действиями на армяно-азербайджанской границе, в том числе обстрелами территории Армении.
«Госсекретарь призвал Алиева прекратить военные действия и подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к немедленному прекращению военных действий и мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.
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