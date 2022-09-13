В результате обстрелов Азербайджана горят леса Джермука

В лесах Джермука в результате огня азербайджанских вооруженных сил началася пожар. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, добавив: «То, что пожары начались в результате боевых действий, однозначно».

Он также сообщил, что они не имеют возможности проводить работы по тушению пожаров в районах, за которыми наблюдает противник. На остальных участках, которые не наблюдаются, ведутся противопожарные работы, а также назначено дежурство.

По данным МЧС, пожар начался около 18:00.