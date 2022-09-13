МИД Кипра осуждает нападение Азербайджана на территории Армении

МИД кипра выступил с заявлением относительно эскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном после нападения Азербайджана на позиции на территории Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД Кипра, в заявлении говорится:

«Министерство иностранных дел Кипра выражает глубокую озабоченность в связи с эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном после нападения Азербайджана на позиции на территории Армении.

Министерство иностранных дел осуждает нападение и призывает соблюдать Заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года с целью скорейшей деэскалации напряженности.

Республика Кипр поддерживает мирное урегулирование споров на основе международного права», - говорится в заявлении МИД.