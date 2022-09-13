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Демократия находится под атакой со стороны Азербайджана: Алексис Оганян

Демократия находится под атакой со стороны Азербайджана: Алексис Оганян

Бизнесмен, соучредитель сайта Reddit и венчурной компании Initialized Capital Алексис Оганян коснулся нападения Азербайджана на Армению.

Как сообщает Арменпресс, Оганян написал на своей странице в Twitter: «Демократия находится под атакой со стороны Азербайджана. Как США отреагируют на этот раз, через более 100 лет после геноцида и через год после того, как США, наконец, признали его?»


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