Эти ужасные действия отражают геноцидальную политику Азербайджана: баронесса Кэролайн Кокс

Член Палаты лордов парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронесса Кэролайн Кокс коснулась нападения азербайджанских войск на Армению, подчеркнув, что международное сообщество должно осудить Азербайджан и привлечь его к ответственности за военные преступления и преступления против человечества. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе баронессы Кэролайн Кокс.

Она подчеркнула, что Азербайджан предпринял новые жестокие нападения на суверенную территорию Армении.

«Азербайджан наносит удары не только по военным объектам, но и по населенным пунктам, гражданской инфраструктуре», — отметила Кокс.

В пресс-релизе есть ссылка на сообщение министерства обороны о том, что 13 сентября в 00:05 азербайджанские ВС начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерийского и крупнокалиберного стрелкового оружия, в том числе с применением БПЛА.

«Эти ужасные действия последовали за безнаказанностью военных преступлений Азербайджана и отражают геноцидальную политику», - сказал он.

Затем Кэролайн Кокс подчеркнула, что ясно, что Азербайджан не настроен на мир.

«Международному сообществу, в том числе Великобритании, необходимо срочно осудить Азербайджан и привлечь его к ответственности за военные преступления и преступления против человечности», - подчеркнула баронесса.