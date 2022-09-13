Лидеры ОДКБ в закрытом режиме обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что во вторник вечером лидеры стран постсоветского военного блока ОДКБ обсудят эскалацию напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на «Московский комсомолец».

«По запросу армянской стороны сегодня ориентировочно в 18.30 (19:30 по ереванскому времени) состоится заседание совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции», - сказал он.

Ушаков уточнил, что дискуссия состоится в закрытом режиме. Однако по ее результатам председательствующая в ОДКБ Армения проинформирует СМИ о принятых решениях. Также отдельное заявление может выпустить российская сторона.

Ушаков напомнил, что ночью с 12 на 13 сентября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном. А 16 сентября на полях саммита ШОС в Самарканде пройдет двусторонняя встреча российского президента с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Москва, по словам Ушакова, призывает Баку и Ереван к сдержанности. Сторонам необходимо придерживаться режима прекращения огня и других пунктов трёхстороннего соглашения, заключённого в 2020 году, сказал он.