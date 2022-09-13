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Имеются достаточные доказательства, подтверждающие преступные действия ВС Азербайджана: МО

Имеются достаточные доказательства, подтверждающие преступные действия ВС Азербайджана: МО

Азербайджанские подразделения с полуночи и до сих пор обстреливают приграничные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

«На фоне этой очевидной действительности заявления азербайджанской стороны о том, что они не стреляют по мирному населению, становятся более чем абсурдными. Имеются достаточные доказательства, подтверждающие преступные действия вооруженных сил Азербайджана против мирного населения», - сказал Торосян.


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