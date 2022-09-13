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Ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной: MO

Ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной: MO

По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

«Хотя о стабилизации ситуации говорить еще рано, интенсивность обстрелов, зафиксированных с полуночи, значительно ослабла. В течение дня противник пытается обеспечить позиционное наступление, в частности, в направлении Неркин Анда, Верин Шоржи, Артаниша и Сотка, используя подразделения специального назначения. Вооруженные силы Армении продолжают в полном объеме выполнять поставленные перед ними боевые задачи», - сказал Торосян.

Данные о потерях армянской стороны уточняются. С полуночи и по настоящее время азербайджанские подразделения продолжают обстреливать приграничные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры.

Минобороны продолжит регулярно выступать с официальными заявлениями о развитии ситуации. Минобороны призывает следить только за официальными новостями, воздержаться от поездок в зону боевых действий и тем более от публикации видео из тех мест.


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