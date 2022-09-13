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Индия призывает сторону-агрессора немедленно прекратить боевые действия: МИД Индии

Индия призывает сторону-агрессора немедленно прекратить боевые действия: МИД Индии

Индия знает о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы и призывает сторону-агрессора немедленно прекратить боевые действия. Как передает Арменпресс, об этом в ответ на запросы СМИ заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

«Мы видели сообщения о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы, в том числе на гражданские населенные пункты и инфраструктуру. Призываем сторону-агрессора к немедленному прекращению боевых действий.

Считаем, что двусторонние споры должны решаться путем дипломатии и диалога. Ни один конфликт не может быть разрешен военным путем. Мы призываем обе стороны к продолжению переговоров для достижения прочного и мирного решения», - говорится в заявлении МИД Индии.


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