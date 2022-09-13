Президент Армении призывает международных партнеров заставить Азербайджан отказаться от насильственных действий

Президент Армении Ваагн Хачатурян выступил с заявлением в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в заявлении говорится:

“Уважаемые соотечественники,

Дорогой народ,

13 сентября азербайджанские вооруженные силы развернули крупномасштабные боевые действия вдоль армяно-азербайджанской границы, применяя артиллерию, БПЛА и крупнокалиберные вооружения, обстреливая армянские позиции, мирные населенные пункты и объекты инфраструктуры, в результате чего армянские сторона имеет десятки жертв и раненых, нанесен значительный ущерб зданиям и сооружениям.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким наших погибших военнослужащих, желаю им стойкости и сил, а раненым - скорейшего выздоровления.

Обращаюсь к международным партнерам Армении с призывом осудить посягательства и провокации вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, призываю их заставить военно-политическое руководство Азербайджана в соответствии с нормами международного права отказаться от практики угрозы применения силы и развязывания насилие.

Рассчитываю, что наши партнеры по ОДКБ, Совет Безопасности ООН, соответствующие структуры ОБСЕ и международное сообщество дадут единую, адекватную и целенаправленную оценку грубому нарушению Азербайджаном основополагающего принципа международного права, принципа территориальной целостности и агрессии, направленной на срыв мирной повестки.

Призываю наших граждан, все политические силы, партии и общественные структуры Армении, осознавая серьезность и императив момента, отложить в сторону политические разногласия и противоречия и единодушно, безоговорочно встать на сторону Вооруженных сил Республики Армения и общественного единства.

Наша Родина нуждается в консолидации и защите, и в сложившейся ситуации всех нас должна объединить священная задача защиты нашей страны, обеспечения нерушимости границ, суверенитета и безопасности”.