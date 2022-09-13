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Адам Шифф представит в Конгрессе резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить нападения на Армению и Арцах

Адам Шифф представит в Конгрессе резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить нападения на Армению и Арцах

Конгрессмен Адам Шифф представит в Конгрессе резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить нападения на Армению и Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил конгрессмен США Адам Шифф.

“В ближайшие дни я планирую представить на рассмотрение Конгресса резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить нападения на Армению и Арцах, подчеркивая важность суверенитета Армении и требуя полного запрета на помощь Азербайджану со стороны США”, - написал он.


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