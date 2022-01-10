Предстоящие на 14 сентября мероприятия
17:44, Сентябрь 13, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 18:26 Индия призывает сторону-агрессора немедленно прекратить боевые действия: МИД Индии
- 18:09 США должны быть стойкими в поддержке армянского народа и против насилия со стороны Азербайджана: конгрессмен
- 18:08 Президент Армении призывает международных партнеров заставить Азербайджан отказаться от насильственных действий
- 18:02 Папа римский прибыл в Казахстан
- 17:49 Адам Шифф представит в Конгрессе резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить нападения на Армению и Арцах
- 17:44 Предстоящие на 14 сентября мероприятия
- 17:44 Член Европарламента призвал прекратить сотрудничество с преступным режимом Алиева
- 17:24 В ОДКБ рассмотрели предложения Армении относительно возможного задействования механизмов организации
- 17:20 Премьер-министр Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева
- 17:12 Макрон призвал строго соблюдать режим прекращения огня и уважать территориальную целостность Армении
- 17:00 Ситуация в Гегаркуникской области и в городе Варденис
- 16:55 В ВОЗ сообщили о постковидном синдроме у 17 млн жителей Европы
- 16:48 Филипп Рикер прибыл в Баку
- 16:47 Мирзоян в беседе с Боррелем подчеркнул необходимость адресной реакции международного сообщества на действия Азербайджана
- 16:42 Все силы должны отойти на позиции, которые занимали до обострения ситуации, и соблюдать режим прекращения огня: Боррель
- 16:39 Министр ИД Армении представил российскому сопредседателю МГ ОБСЕ агрессию Азербайджана в отношении к Армении
- 16:34 Спецпредставитель ЕС посетит Баку и Ереван для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на границе
- 16:30 Украина призывает Армению и Азербайджан урегулировать конфликт политическим и дипломатическим путем
- 16:24 Действия Азербайджана - грубое нарушение территориальной целостности РА: состоялось внеочередное заседание ПС ОДКБ
- 16:17 В Литве переименуют Русский драматический театр
- 16:00 Минздрав представил ВОЗ факты обстрела азербайджанскими ВС машин скорой помощи и объектов здравоохранения
- 15:56 Армения обратится в ЕСПЧ по вопросу агрессии Азербайджана
- 15:54 The Guardian сообщила, что ЕС может не ввести потолок цен на газ из РФ
- 15:43 Делегаты Франции фракции ЕНП в Европарламенте призвали срочно приступить к действиям и предотвратить новую войну
- 15:34 Агрессия Азербайджана против Армении - проявление ксенофобии на государственном уровне: Офис Ай Дата Европы
22:19, 08.09.2022
2979 просмотров Азербайджанская сторона вернула армянской стороне пятерых армянских военнопленных
01:09, 13.09.2022
2060 просмотров ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии. противник использует БПЛА
21:05, 09.09.2022
1812 просмотров Проведенный в Армении STARMUS был лучшим за всю историю фестиваля: состоялась церемония закрытия STARMUS VI
21:09, 08.09.2022
1590 просмотров 11-я Ассамблея Всемирного совета церквей обратилась к ООН, ЕС и Азербайджану с призывом освободить армянских пленных
18:22, 09.09.2022
1588 просмотров Президент Армении сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью королевы Елизаветы II