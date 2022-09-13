Член Европарламента призвал прекратить сотрудничество с преступным режимом Алиева

Депутат Европарламента от Франции Франсуа-Ксавье Беллами во время своего выступления в Европарламенте 13 сентября резко осудил последнее нападение Азербайджана на Армению.

Как передает Арменпресс, депутат Европарламента отметил, что в ходе широкомасштабного военного нападения на Армению Азербайджан активно обстреливал различные города и села Армении, причем не только военные, но и гражданские объекты, в результате чего с армянской стороны погибли десятки человек.

«Ничто, ничто не может оправдать эту агрессию. Два года назад, в очередной раз нарушив все нормы международного права, Азербайджан при поддержке Турции напал на Нагорный Карабах. На этот раз Азербайджан уже атакует суверенную территорию Армении», - сказал депутат Европарламента.

Он напомнил, что, когда Россия начала военные действия против Украины, Европарламент быстро осудил ее, и призвал сделать то же самое «в связи с атакой, предпринятой вчера вечером режимом г-на Алиева».

«Госпожа председатель, пожалуйста, уважайте голос нашего парламента в этой чрезвычайной ситуации. Наша решительная позиция может предотвратить эту войну и помешать Азербайджану осуществить свои планы. Давайте прекратим сотрудничество с этим преступным режимом и примем соответствующие меры и введем действенные санкции. Давайте немедленно созовем заседание Совета Безопасности ООН…

Эти шаги мы обязаны предпринять в первую очередь, стоя на стороне армянского народа, которому мы выражаем скорбь по поводу лишений и потерь», - сказал депутат Европарламента.