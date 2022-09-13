В ОДКБ рассмотрели предложения Армении относительно возможного задействования механизмов организации

По инициативе Армянской стороны 13 сентября состоялось экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности с участием руководства Секретариата ОДКБ и начальника Объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт организации, председательствующий на заседании постоянный и полномочный представитель Республики Армения при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал коллег о развитии обстановки в отдельных районах границы Армении с Азербайджаном и сообщил об обращении премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна к членам Совета коллективной безопасности ОДКБ в этой связи.

Члены Совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации.