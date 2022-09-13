Премьер-министр Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева

Премьер-министр Никол Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой Игоря Ховаева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись вопросов, связанных с предпринятой Азербайджаном агрессией против суверенной территории Армении и преодолением сложившейся ситуации. Была подчеркнута важность сохранения мира и стабильности в регионе.

Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом и урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.