Премьер-министр Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева
Премьер-министр Никол Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой Игоря Ховаева.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись вопросов, связанных с предпринятой Азербайджаном агрессией против суверенной территории Армении и преодолением сложившейся ситуации. Была подчеркнута важность сохранения мира и стабильности в регионе.
Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом и урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.
Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.
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