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Макрон призвал строго соблюдать режим прекращения огня и уважать территориальную целостность Армении

Макрон призвал строго соблюдать режим прекращения огня и уважать территориальную целостность Армении

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвал строго соблюдать режим прекращения огня и уважать территориальную целостность Армении. Как передает Арменпресс, соответствующее сообщение распространил Елисейский дворец.

Отмечается, что Франция передаст ситуацию в Совет Безопасности ООН, председателем которого настоящее время является Макрон.

В сообщении говорится, что президент Макрон готов поддержать стороны, чтобы все связанные с конфликтом и вытекающие из него вопросы были решены исключительно путем переговоров.

«Он будет продолжать активно поддерживать этот процесс вместе со всеми партнерами и заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении.


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