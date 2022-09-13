Президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвал строго соблюдать режим прекращения огня и уважать территориальную целостность Армении. Как передает Арменпресс, соответствующее сообщение распространил Елисейский дворец.

Отмечается, что Франция передаст ситуацию в Совет Безопасности ООН, председателем которого настоящее время является Макрон.

В сообщении говорится, что президент Макрон готов поддержать стороны, чтобы все связанные с конфликтом и вытекающие из него вопросы были решены исключительно путем переговоров.

«Он будет продолжать активно поддерживать этот процесс вместе со всеми партнерами и заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении.