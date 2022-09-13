Ситуация в Гегаркуникской области и в городе Варденис продолжает оставаться напряженной. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь мэрии Вардениса Эдгар Петросян опроверг слухи, что город Варденис подвергся бомбардировке.

«Ни вчера, ни сегодня на город снаряды не падали. Снаряды падали только в направлении приграничных сел - Сотк, Кут, Норабак. Обстрел в направлении сел уже прекратился, он только на границе. В городе нет паники, жители обстреливаемых противником населенных пунктов эвакуированы», - сказал Петросян, добавив, что школы и детские сады в городе Варденис сегодня закрыты.

В беседе с радиостанцией «Азатутюн» губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян сообщил, что в районе Сотка и Верхней Шоржи идут ожесточенные бои. «По информации с 15:00 до 16:00 среди военнослужащих есть не менее 43 раненых. Согласно данным на утренние часы есть 4 погибшиших», - сказал он.