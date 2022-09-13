В ВОЗ сообщили о постковидном синдроме у 17 млн жителей Европы

Около 17 млн человек в 53 странах Европейского региона перенесли лонг-ковид (постковидный синдром) в первые два года пандемии. Миллионам жителей континента, возможно, придется жить с ним долгие годы, как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам экспертов, количество случаев постковидного синдрома в 2020-2021 годах выросло на 307%, что обусловлено активным ростом подтвержденных диагнозов COVID-19 с конца 2020 года и на протяжении 2021 года. При этом вероятность постковидного синдрома у женщин вдвое выше, чем у мужчин.

Помимо этого, вероятность его существенно возрастает при тяжелом течении COVID-19, требующем госпитализации: в одном из трех случаев у женщин и в одном из пяти у мужчин.

"Хотя многое еще предстоит узнать о постковидном синдроме, особенно о том, как он проявляется у вакцинированных и невакцинированных групп населения и как влияет на повторное заражение, эти данные указывают на острою потребность в дополнительном анализе, дополнительных инвестициях, большей поддержке и большей солидарности с теми, кто переносит это заболевание", - приводятся в сообщении слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Организация призывает все страны исключительно серьезно отнестись к этому состоянию и срочно начать инвестировать в его исследование, лечение и реабилитацию.