Мирзоян в беседе с Боррелем подчеркнул необходимость адресной реакции международного сообщества на действия Азербайджана

13 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

Министр Мирзоян представил Жозепу Борелю ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против суверенной территории Армении в полночь 13 сентября. Он подчеркнул, что объектами азербайджанской агрессии стали не только военные позиции, но и объекты гражданской инфраструктуры.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана.