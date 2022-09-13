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Мирзоян в беседе с Боррелем подчеркнул необходимость адресной реакции международного сообщества на действия Азербайджана

Мирзоян в беседе с Боррелем подчеркнул необходимость адресной реакции международного сообщества на действия Азербайджана

13 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

Министр Мирзоян представил Жозепу Борелю ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против суверенной территории Армении в полночь 13 сентября. Он подчеркнул, что объектами азербайджанской агрессии стали не только военные позиции, но и объекты гражданской инфраструктуры.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана.
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