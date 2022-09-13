Все силы должны отойти на позиции, которые занимали до обострения ситуации, и соблюдать режим прекращения огня: Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением в связи с военной эскалацией со стороны Азербайджана, подчеркнув, что все силы должны отойти на позиции, которые они занимали до эскалации ситуации, и должны соблюдать режим прекращения огня.

Как передает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«В последние часы по всей армяно-азербайджанской границе происходят серьезные бои, сообщается, что есть жертвы. Прекращение боевых действий и возвращение за стол переговоров крайне важно. Все силы должны отойти на позиции, которые они занимали до обострения ситуации, и соблюдать режим прекращения огня.

Председатель Мишель на связи с лидерами обеих стран. Сегодня я поговорю с министрами иностранных дел обеих стран. ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве «честного посредника» между Арменией и Азербайджаном и способствовать достижению общей цели безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа во благо всех его народов.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар немедленно отправится в обе страны, чтобы поддержать деэскалацию напряженности и обсудить следующие шаги процесса диалога в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана».

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА.

По данным МО Армении армянская сторона имеет 49 погибших.

По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении Неркин Хэнда, Верин Шоржи, Артаниша и Сотка. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения продолжают выполнять в полном объеме поставленные перед ними боевые задачи.