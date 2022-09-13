Министр ИД Армении представил российскому сопредседателю МГ ОБСЕ агрессию Азербайджана в отношении к Армении

13 сентября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел России по вопросам содействия урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ИД РА.

«Арарат Мирзоян представил Игорю Ховаеву ситуацию, создавшуюся в результате агрессии, развязанной вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Армении в полночь 13 сентября, подчеркнув необходимость адресного и адекватного ответа на действия Азербайджана. Министр Мирзоян отметил, что Азербайджан, пытаясь достичь своих максималистских целей силой, торпедирует усилия армянской стороны по установлению мира в регионе.

Отмечается, что собеседники коснулись и предварительной повестки дня встречи, вопросов, касающихся отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министр иностранных дел РА отметил, что, в сложившейся ситуации, армянская сторона рассчитывает на активное участие стран-сопредседателей и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.