Спецпредставитель ЕС посетит Баку и Ереван для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на границе

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил спецпредставителя ЕС Тойво Клаара выехать в Баку и Ереван для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на границе. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что он находится на связи с руководителями Армении и Азербайджана.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении населенных пунктов областей Сюник, Вайоц Дзор и Гегаркуник. Минобороны РА сообщило, что обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Удары наносились и по гражданским инфраструктурам. Интенсивные боевые действия продолжались всю ночь.

Позже МИД России сообщил, что при российском посредничестве достигнута договоренность о прекращении огня с 10 часов ереванского времени. Тем не менее, Азербайджан продолжает свои агрессивные действия против Республики Армения. По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. По предварительным данным, с армянской стороны есть 49 погибших. Данные проверяются.