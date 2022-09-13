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В Литве переименуют Русский драматический театр

В Литве переименуют Русский драматический театр

Русский драматический театр в Вильнюсе будет переименован в Вильнюсский старый театр, как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Литвы.

"Указом министра культуры Симонаса Кайриса название Русского драматического театра Литвы будет изменено на Вильнюсский старый театр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае по указанию министра культуры была создана рабочая группа, которая представила министру рекомендации по переименованию. "Рабочая группа акцентировала, что играющая на русском языке театральная труппа должна быть сохранена", - добавили в министерстве.


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