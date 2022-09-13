Минздрав представил ВОЗ факты обстрела азербайджанскими ВС машин скорой помощи и объектов здравоохранения

Нападения вооруженных сил Азербайджана на машины скорой помощи и медицинские учреждения являются преступлением, грубым нарушением международного гуманитарного права и международных конвенций.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством здравоохранения РА.

Согласно сообщению, зафиксированные факты были переданы Всемирной организации здравоохранения и отправлены по всем международным каналам с расчетом, что развязанная агрессия будет осуждена и получит адекватную оценку.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Удары наносились и по гражданским инфраструктурам.