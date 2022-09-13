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The Guardian сообщила, что ЕС может не ввести потолок цен на газ из РФ

The Guardian сообщила, что ЕС может не ввести потолок цен на газ из РФ

Евросоюз, вероятно, не станет вводить потолок цен на российский или какой-либо другой импортный газ, как передает Арменпресс, об этом пишет во вторник газета The Guardian со ссылкой на документы.

"Проект европейского постановления по "инструменту решения вопроса электроснабжения", с которым ознакомилась The Guardian, не содержит ограничений на цены на российский или другой импортный газ", - пишет издание.

Газета отмечает, что "окончательный текст еще может измениться, но проект показывает сомнения ЕК в достаточной поддержке со стороны стран-членов ЕС введения "потолка цен".

Однако, ожидается, что ЕС нацелится на то, чтобы взымать дополнительные налоги с "избыточной" прибыли компаний в сфере энергетики.


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