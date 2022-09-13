Делегаты Франции фракции ЕНП в Европарламенте призвали срочно приступить к действиям и предотвратить новую войну

Делегаты Франции фракции Европейской народной партии в Европарламенте призвали осудить преступную агрессию, инициированную Азербайджаном против Армении. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице делегации в Twitter.

«Мы должны осудить преступную агрессию, развязанную Азербайджаном против Армении. Франция и Европа должны начать действовать безотлагательно, чтобы предотвратить новую войну», - говорится в заявлении.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА.

По данным МО Армении армянская сторона имеет 49 погибших.

По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении Неркин Хэнда, Верин Шоржи, Артаниша и Сотка.