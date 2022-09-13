Агрессия Азербайджана против Армении - проявление ксенофобии на государственном уровне: Офис Ай Дата Европы

Бюро АРФД Ай Дата Европы призвало руководство Евросоюза проявить четкую осуждающую позицию и осудить нападение Азербайджана на Армению.

«Мы ожидаем, что Вы сделаете все, что в Ваших силах, чтобы остановить азербайджанскую агрессию, которая является яркой демонстрацией ксенофобии на государственном уровне и экспансионистской политики Азербайджана в отношении Армении. Человеческая жизнь бесценна, будь то в Украине или в Армении. Как граждане ЕС, мы считаем, что такой диктатор, как Алиев, не может купить молчание или достоинство в обмен на потенциальную поставку газа в ЕС в очень небольшом объеме», - говорится в заявлении Офиса Ай Дата АРФД Европы

Из офиса призвали председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара встать на сторону человеческой жизни и достоинства против авторитарного режима Алиева, который рискует дестабилизировать весь регион.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА.

По данным МО Армении армянская сторона имеет 49 погибших.

По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении Неркин Хэнда, Верин Шоржи, Артаниша и Сотка.