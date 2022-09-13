Депутат Европарламента призвал Азербайджан прекратить нападения на Армению

Депутат Европарламента, руководитель группы дружбы РА-ЕС Лукас Фурлас осудил агрессию, развязанную Азербайджаном против Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Группа дружбы с Арменией в Европарламенте самым решительным образом осуждает нападение, совершенное Азербайджаном против Армении ранним утром. Мы призываем Европейский союз в лице Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля как можно скорее вмешаться, также призываем Азербайджан прекратить эти атаки», - написал Лукас Фурлас.

и БПЛА. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. На отдельных участках границы идут позиционные бои.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник используетАрмянская сторона сообщила о 49 погибших.