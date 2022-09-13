Грузия и ОАЭ в сентябре начнут переговоры о свободной торговле

Грузия и Объединенные Арабские Эмираты в текущем месяце планируют начать переговоры о свободной торговле между странами. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщили в пресс-службе грузинского правительства по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с госминистром ОАЭ по вопросам экономики и торговли Ахмедом Али Аль Сайегом.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с государственным министром ОАЭ по вопросам экономики и торговли Ахмедом Али Сайегом. <...> Было отмечено, что в текущем месяце начнется диалог с целью установления режима свободной торговли между Грузией и ОАЭ. По словам премьер-министра, создание зоны свободной торговли сформирует благоприятный климат для содействия и развития экономических и торговых связей между двумя странами", - сказано в сообщении.

Глава грузинского правительства также поблагодарил руководство ОАЭ за отмену визового режима для граждан республики, желающих посетить эту арабскую страну. Безвизовый режим вступил в силу в июне текущего года, добавили в пресс-службе правительства Грузии.

Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения в октябре 1992 года. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе - июле текущего года товарооборот между странами составил более $133 млн, что на 82% больше по сравнению с аналогичными данными за 2021 год. Национальная администрация туризма в свою очередь сообщала, что в январе - июле 2022 года из ОАЭ в Грузию было совершено более 6,6 тыс. поездок, что на 161,4% больше прошлогодних показателей.