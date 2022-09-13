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По инициативе Армении состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ: МИД Армении

По инициативе Армении состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ: МИД Армении

По инициативе Армении 13 сентября в 19:00 по ереванскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

В ночь на 13 сентября около 00:05 Азербайджан нанес удары по ряду направлений вдоль границы с Арменией. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Интенсивные боевые действия продолжались всю ночь. По состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. По предварительным данным, с армянской стороны есть 49 погибших. Данные уточняются.
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