Противник продолжает попытки позиционного продвижения в направлении Неркин Ханда, Верин Шоржи, Артаниша и Сотка: МО РА

Министерство обороны Армении распространило заявление, в котором говорится, что по состоянию на 14:00 ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной.

«Несмотря на значительное ослабление интенсивности обстрела, противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении Неркин-Ханда, Верин-Шоржи, Артаниша и Сотка. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения продолжают в полном объеме выполнять поставленные перед ними боевые задачи», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении МО РА.

Предварительное количество погибших в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии - 49 человек. После полной проверки данных Минобороны сообщит дополнительную информацию о количестве погибших и раненых.

Уже сообщалось, что обстрелу со стороны азербайджанских подразделений подверглись и объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего и среди мирных жителей есть пострадавшие. Минобороны детально изучает видеоматериалы, публикуемые на азербайджанских телеграм-каналах, связанные с армянскими военнослужащими. Относительно них также будут даны дополнительные разъяснения.

Министерство обороны продолжит периодически выступать с официальными сообщениями о дальнейших развитиях ситуации.