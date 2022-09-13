В Армении от ОДКБ требуют немедленных мер, вытекающих из договорных обязательств

Национальное собрание РА в своем заявлении требует от ОДКБ принятия незамедлительных мер, вытекающих из обязательств по Договору о коллективной безопасности, направленных на сохранение территориальной целостности РА, обращается к России для скорейшей реализации обязательств, закрепленных соответствующими договорами между РА и РФ. Как передает «Арменпресс», заявление НС по поводу нападения Азербайджана представил его соавтор Владимир Варданян.

В проекте заявления подчеркивается, что в 00:05 13 сентября подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным на нескольких участках армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерии, минометов и зенитных орудий. В частности, обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Ударфы наносятся как по военной, так и по гражданской инфраструктуре. На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли операции по позиционному продвижению на суверенную территорию Республики Армения.

«В сложившейся ситуации выражаем полное содействие Вооруженным силам Республики Армения в священном деле сохранения территориальной целостности и суверенитета Республики Армения. Мы призываем все политические силы, всех наших соотечественников, независимо от политических позиций, к спокойствию и сплочению вокруг Вооруженных сил. Наша Родина нуждается в сплоченной и сильной защите», - говорится в заявлении.

В своем заявлении Национальное Собрание призывает международное сообщество строго и адресно осудить развязанную военно-политическим руководством Азербайджана агрессию против РА, грубейшие нарушения закрепленного Уставом ООН принципа запрета силы и угрозы применения силы против территориальной целостности.

«Ожидаем от Совета Безопасности ООН немедленного обсуждения создавшейся ситуации и реализации действий, вытекающих из сложившейся ситуации», - говорится в заявлении НС.

Заявление было принято 65 голосами «за».