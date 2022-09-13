Грузия приложит все усилия для поддержания мира в регионе: Пашинян провел телефонный разговор с Гарибашвили



Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе, добавив, что Грузия приложит все усилия, чтобы способствовать этому. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе, добавив, что Грузия приложит все усилия, чтобы способствовать этому.