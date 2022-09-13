Грузия приложит все усилия для поддержания мира в регионе: Пашинян провел телефонный разговор с Гарибашвили
14:48, 13 Сентябрь 2022
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе, добавив, что Грузия приложит все усилия, чтобы способствовать этому.
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