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Грузия приложит все усилия для поддержания мира в регионе: Пашинян провел телефонный разговор с Гарибашвили

Грузия приложит все усилия для поддержания мира в регионе: Пашинян провел телефонный разговор с Гарибашвили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе, добавив, что Грузия приложит все усилия, чтобы способствовать этому.
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