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Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам

Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам

Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским студентам, передает Арменпресс.

Ранее один из студентов рассказал РИА Новости, что получил отказ в студенческой визе во Франции, хотя все документы были оформлены официально, включая подтверждение пребывания и счета EDF (Électricité de France - счета за электроэнергию). По его словам, за последние две недели не только отказывают в таком типе виз, но некоторым аннулируют и действующие.

Отвечая на просьбу агентства прокомментировать ситуацию, генконсул указал, что "мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз".


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