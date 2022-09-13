Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам

Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским студентам, передает Арменпресс.

Ранее один из студентов рассказал РИА Новости, что получил отказ в студенческой визе во Франции, хотя все документы были оформлены официально, включая подтверждение пребывания и счета EDF (Électricité de France - счета за электроэнергию). По его словам, за последние две недели не только отказывают в таком типе виз, но некоторым аннулируют и действующие.

Отвечая на просьбу агентства прокомментировать ситуацию, генконсул указал, что "мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз".