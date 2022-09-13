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Не время делать «беззубые» заявления и призывы к сдержанности к обеим сторонам: Кальюранд осудила агрессию Азербайджана

Не время делать «беззубые» заявления и призывы к сдержанности к обеим сторонам: Кальюранд осудила агрессию Азербайджана

Глава делегации Европарламента по вопросам отношений с Южным Кавказом, депутат Марина Кальюранд распространила заявление в связи с военным нападением Азербайджана на Республику Армения.

«Я решительно осуждаю крупномасштабное военное нападение Азербайджана на многочисленные пункты на территории Республики Армения, совершенное прошлой ночью. Имеются сообщения об интенсивных обстрелах и атаках БПЛА по армянским населенным пунктам Сюника, Вайоц Дзора, Гегаркуника, ставшие причиной неизвестного пока количества жертв», - как передает «Арменпресс» заявила Кальюранд. Она подчеркнула, что эта новая агрессия Баку является продолжением грубых нарушений режима прекращения огня, совершенных азербайджанской стороной в марте и в августе на линии соприкосновения Нагорного Карабаха, которая воспользовалась глобальной и региональной ситуацией, вызванной российско-украинским конфликтом.

«Я призываю международное сообщество и, в частности, Европейский союз четко отреагировать на применение этой неприемлемой силы. Сейчас не время для «беззубых» заявлений, призывающих к сдержанности «с обеих сторон». Всего две недели назад Азербайджан и Армения достигли в Брюсселе договоренности начать работу над текстом мирного соглашения в течение месяца. Я призываю Баку не упустить эту историческую возможность и без промедления вернуться за стол переговоров», - заявила Марина Кальюранд.
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