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Франция на заседании Совета Безопасности ООН поднимет вопрос обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе

Франция на заседании Совета Безопасности ООН поднимет вопрос обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе

Франция на заседании Совета Безопасности ООН поднимет вопрос обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Reuters», отмечая, что об этом сообщили в кабинете президента Франции Эммануэля Макрона.
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