СМИ: британцы уже выстраиваются в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II

Очередь из желающих проститься со скончавшейся королевой Великобритании Елизаветой II уже начала формироваться в Лондоне еще до прибытия в город гроба с ее телом, несмотря на то, что публичное прощание с монархом в британской столице начнется только в среду․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Independent.

Отмечается, что первый человек пришел занять место более чем за 48 часов до начала прощания с королевой, гроб с телом которой со среды будет находиться в Вестминстер-холле. По данным издания, 56-летняя жительница пригорода Лондона приехала в место, где планируется начало очереди, еще днем в понедельник.

Ожидается, что гроб с телом Елизаветы II направится из Эдинбурга в Лондон около 18.00 (20.00 мск) во вторник. Его в самолете будут сопровождать дочь королевы принцесса Анна и ее супруг. В Лондоне гроб должен отправиться в Букингемский дворец, откуда в среду будет направлен в Вестминстерский дворец. Церемония прощания с королевой в Вестминстерском дворце будет проходить с 17:00 (19:00 мск) среды 14 сентября до 06:30 (08:30 мск) понедельника 19 сентября.

Правительство Британии ранее призвало людей, желающих проститься с королевой, хорошо подготовиться, так как ожидаются огромные очереди. Очередь будет постоянно двигаться, поэтому не удастся даже присесть. Также ожидаются перебои с транспортом в районе. Посетители должны будут пройти проверку безопасности, с собой разрешено будет брать только небольшие сумки.

Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III.