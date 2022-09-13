Ереван и Баку, благодаря усилиям России, достигли перемирия: Григорий Карасин

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Ереван и Баку достигли соглашения о прекращении огня благодаря усилиям России.

Как сообщает «Арменпресс», в интервью «РИА Новости» Карасин заявил, что добиться этого удалось после телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также благодаря работе МИД России.

Григорий Карасин также добавил, что предстоит большая работа в контексте эскалации напряженности на границе двух стран, так как Армения обратилась в ОДКБ