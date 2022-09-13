Москва подтвердила получение заявления Армении и выразила надежду на соблюдение режима прекращения огня

Москва надеется, что договоренность об установлении перемирия на границе Армении и Азербайджана, достигнутая при российском посредничестве в 10 часов по ереванскому времени, будет осуществляться в полном объеме.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявило Министерство иностранных дел РФ, отметив крайнюю обеспокоенность России в связи с внезапным обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе в ночь на 13 сентября.

«Призываем стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и строго соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 г. Мы находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. От руководства Армении поступило обращение с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с действующими двусторонними договоренностями и оказать содействие по линии ОДКБ. Рассчитываем, что соглашение, достигнутое в результате российского посредничества, режим прекращения огня, достигнутый в 09:00 13 сентября сего года, будет выполняться в полном объеме», - говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД России также добавили, что Москва по-прежнему придерживается мнения, что все спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политическими и дипломатическими средствами, а пограничные вопросы - в рамках армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы при консультативном содействии России.