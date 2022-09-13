Прогресс, достигнутый дипломатическим путем, не должен быть растрачен впустую: председательство Польши в ОБСЕ

Председательство Польши в ОБСЕ призывает к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Как передает «Арменпресс», это заявление было опубликовано на странице польского председательства в ОБСЕ в Twitter.

«Прогресс, достигнутый с помощью дипломатии, не должен быть растрачен впустую. Польское председательство в ОБСЕ готово содействовать стабильному решению», - говорится в заявлении.