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Прогресс, достигнутый дипломатическим путем, не должен быть растрачен впустую: председательство Польши в ОБСЕ

Прогресс, достигнутый дипломатическим путем, не должен быть растрачен впустую: председательство Польши в ОБСЕ

Председательство Польши в ОБСЕ призывает к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Как передает «Арменпресс», это заявление было опубликовано на странице польского председательства в ОБСЕ в Twitter.

«Прогресс, достигнутый с помощью дипломатии, не должен быть растрачен впустую. Польское председательство в ОБСЕ готово содействовать стабильному решению», - говорится в заявлении.
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